Российские пранкеры разыграли Дэвида Духовны и поговорили с ним о чипировании

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли американского актера Дэвида Духовны и поговорили с ним о чипировании, представившись экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из участников розыгрыша заявил от имени Греты, что слышит приказы от инопланетян в голове, в то время как артист ответил, что не верит в то, что НЛО могут контактировать с людьми. Он пояснил, что при этом верит в другие формы жизни.

Когда пранкеры заявили, что инопланетяне вживили чип агенту Фоксу Малдеру, роль которого исполнял Духовны в «Секретных материалах», их собеседник положил трубку.

В ноябре прошлого года Лексус и Вован позвонили премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Девушка, нанятая пранкерами и представившаяся Гретой Тунберг, заявила об угрозе растущего международного кризиса и предвкушении третьей мировой войны. Она попросила Трюдо повлиять на НАТО и тогдашнего президента США Дональда Трампа, а также пригласила канадского премьера вступить в закрытое сообщество для политических лидеров под ее предводительством.