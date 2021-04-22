Пранкеры прикинулись соратником Навального и обманули депутатов и телеканал

Латвийский телеканал LTV стал жертвой розыгрыша пранкеров. Они прикинулись Леонидом Волковым, соратником Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об обмане телеканал сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что от имени Волкова, возглавляющего сеть региональных штабов, пранкеры заявили, что блогер и журналист Юрий Дудь согласился возглавить штаб Навального. Также они смогли ввести в заблуждение депутатов прибалтийских республик. Вероятно, для этих целей они создали дипфейк — видео с использованием голоса и образа реального человека. С помощью нейросетей человек может говорить все, что угодно автору.

Обман раскрылся после того, как 21 апреля LTV опубликовал «эксклюзивное интервью» с Волковым. После этого активист отправил телеканалу письмо, указав, что от его лица уже не первый раз действуют пранкеры. После этого канал удалил запись интервью и принес извинения.

Депутат сейма Латвии Рихардс Колс (Rihards Kols) сообщил в Facebook, что фейковый Волков также пообщался с председателями комитетов по иностранным делам парламентов Литвы, Латвии и Эстонии. Он отметил, что в его случае беседа проходила в формате видеоконференции, а на экране был человек, похожий на Волкова. Колс допустил, что контакты пранкеров, выступающих от имени Волкова, могли быть переданы каналу LTV через пресс-службу сейма Латвии.

Ранее от лица Волкова действовали российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). В феврале они провели видеоконференцию с представителями международной правозащитной организации Amnesty International. Вован и Лексус регулярно от чужого имени разыгрывают представителей западных политических и общественных организаций.

В конце января Волкову было предъявлено заочное обвинение по статье 151.2 Уголовного кодекса России («Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий»). Басманный суд Москвы заочно арестовал его. Волков, пребывающий в Литве, также был объявлен в межгосударственный розыск, но власти страны отказались его задерживать и экстрадировать в Россию.