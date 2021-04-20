Роскомнадзор проверит утечку базы данных с сайта сторонников Навального

Роскомнадзор проверит обстоятельства утечки базы данных граждан, зарегистрировавшихся на акцию в поддержку учредителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве заявили, что случившееся обладает признаками правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства России в области персональных данных»). Нарушителям по этой статье грозит административный штраф до 100 тысяч рублей.

Роскомнадзор также напомнил об ответственности лиц и организаций, собирающих персональные данные граждан, за своевременное принятие должных мер по их защите.

В понедельник, 19 апреля, стало известно, что в «слитой» базе данных сторонников Навального обнаружили их персональные данные. Зарегистрировавшиеся получили письмо от неизвестных, в котором говорилось, что их обманули, а в качестве доказательств к письму были прикреплены их личные данные. Так, один из корреспондентов «Дождя» получил послание, содержащее в том числе его дату рождения, ФИО и адрес регистрации.

Ранее в апреле сторонники Навального анонсировали весеннюю акцию протеста, регистрация на которую проходила на сайте мероприятия. 16 апреля сообщалось об утечке базы данных с электронными адресами пользователей. Леонид Волков, руководитель сети региональных штабов Алексея Навального, объяснил, что слив произошел из-за бывшего сотрудника ФБК. После увольнения у него остался доступ к почте.