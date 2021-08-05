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Пранкеры Вован и Лексус обнажили проблемы с безопасностью в МИД Швеции

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Здание МИД Швеции
Здание МИД Швеции
Фото: Public Domain / Wikimedia

Разговор пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) с главой МИД Швеции Анн Линде обнажил проблемы с безопасностью во внешнеполитическом ведомстве. Об этом сообщил в своем обращении депутат риксдага Бьёрн Сёдер.

По словам политика, пранкеров из России подозревают в связях с российским президентом Владимиром Путиным. Они звонят высоким официальным лицам других стран и публикуют записи телефонных разговоров на YouTube. Потом российские телеканалы вырывают из контекста части этих разговоров, чтобы представить иностранных лидеров и политиков в невыгодном свете, добавил депутат.

В конце обращения Сёдер спросил главу шведского МИД о том, как она собирается решать проблему с безопасностью в своем ведомстве. На данный момент МИД Швеции не отреагировал на обращение депутата.

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Позвонив Линде в конце июля, пранкеры представились Юлией Навальной, женой оппозиционера Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) и его помощником Леонидом Волковым. В ходе разговора Вован и Лексус обсуждали с главой шведского МИД финансовую помощь российской оппозиции. Линде заявила, что такая поддержка со стороны Швеции возможна, но об этом нужно говорить не по телефону и не с ней.

23 июня пранкер Лексус позвонил члену британского парламента Крису Брайанту от имени Леонида Волкова. Он попросил у парламентария денег на организацию протестов в России. Однако Брайант ответил, что получение денег от иностранного государства негативно скажется на имидже российской оппозиции.

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