В Германии ответили на обвинения в финансировании Навального

Министерство иностранных дел (МИД) Германии ответило на обвинение в финансировании основателя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и признан экстремистской организацией) Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство ФРГ с большим недоумением приняло к сведению обвинения в адрес местных сотрудников посольства в Москве. То, что официальные ведомства в России конструируют обвинения в непосредственном финансировании Навального из Германии, это, мягко говоря, абсурд», — говорится в сообщении.

Кроме того, представитель МИД ФРГ Андреа Зассе отметила, что распространение информации, подлежащей защите, является нарушением личных прав. «Мы решительно осуждаем эти действия и требуем соблюдения личной защиты наших сотрудников. Мы вновь требуем незамедлительного освобождения Алексея Навального», — заключила она.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что в числе спонсоров проектов Навального есть десятки сотрудников иностранных посольств в России. «Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам», — поделилась она. По словам Захаровой, больше всего средств поступало через дипмиссии США и ФРГ.

В августе МИД России заявил, что входящие в НАТО страны подхватывают информационные вбросы команды Навального, чтобы вмешаться в дела России. Уточняется, что удержание фигуры Навального в новостной повестке в частности используется для оказания влияния на избирательную кампанию по выборам в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября.