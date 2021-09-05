Захарова заявила об угрозах от сторонников Навального

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ей начали поступать угрозы от сторонников Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом России в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). Она отметила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что это началось после публикации материалов на ресурсах оппозиционера.

Когда вышел материал Навального непосредственно с обвинениями меня,они же любят на личности переходить, у них фактуры не было. Они, естественно, переврали цитаты, все перевернули. Я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему. Они всего этого наслушались и начали мне писать Мария Захарова Фото: Alexander Kulebyakin/ Globallookpress.com

30 апреля 2020 года Мария Захарова вызвала Навального на дебаты. Поводом послужила программа Навального на YouTube, в которой он обсуждал интервью дипломата с журналистом Михаилом Зыгарем. В нем Захарова рассказывала, что в детстве она понимала, что богатые люди занимаются неким делом и путешествуют на самолетах, а остальные ни на что не претендуют.

1 мая автор YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров заявил, что дебаты сорвались. Он объяснил, что ему позвонила юрист ФБК Любовь Соболь, предложив модерировать онлайн-встречу Захаровой и Навального. Затем с ним связалась Захарова для обсуждения возможных тем дебатов. Однако утром 1 мая дипломат заявила, что отказывается от встречи с какой-либо модерацией.

Захарова в своем Facebook-аккаунте подтвердила срыв дебатов и пояснила, что «Навальный не захотел» ни по телефону разговаривать, ни в эфире. Экономист и публицист Никита Кричевский выразил уверенность, что дипломат столкнулась с неадекватной, экзальтированной прослойкой нашего общества после критики Навального. Он подчеркнул, что разница между Марией Захаровой и Алексеем Навальным состоит в том, что Мария что-то делает, а Алексей только лишь «наезжает».

Захарова о спонсорстве Навального

Официальный представитель МИД в своем Telegram-канале также рассказала, что подтвердилась информация о спонсорстве Навального сотрудниками зарубежных посольств. Больше всего средств шло через представительства США и Германии.

Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам. Угадайте, через какие посольства шло большего всего подобных донатов? Правильно, через дипмиссии США и ФРГ Мария Захарова Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Захарова отметила, что в «маленькой карусельке» также участвовали сотрудники канадского, французского, испанского посольств и других стран НАТО. Она также задалась вопросом, как бы отреагировало западное сообщество, если бы работники российских дипмиссий перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании.

Вопли бы стояли на всю планету. Страшно подумать, что бы было, если бы нашли хотя бы доллар в пользу одной из политических партий от, например, атташе по культуре, представителя Россотрудничества или корреспондента федерального СМИ в США Мария Захарова Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель напомнила, что в 2016 году десятки дипломатов из России были выдворены из Соединенных Штатов после бездоказательных обвинений о вмешательства в процесс президентских выборов.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что расследование «Комитета защиты национальных интересов» о причастности сотрудников иностранных посольств к финансированию деятельности Алексея Навального заслуживает пристального внимания компетентных органов. Он подчеркнул, что необходимо выяснить, использовались ли российские граждане в качестве посредников.

