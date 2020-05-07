Кричевский прокомментировал информационные атаки на Захарову

Разница между Марией Захаровой и Алексеем Навальным состоит в том, что Мария что-то делает, а Алексей только лишь «наезжает». При том что возможность аккумулировать какое-то количество денег у Алексея просто огромная. У него несколько миллионов подписчиков и он мог бы кинуть клич сброситься хоть по одному рублю на помощь людям. Так прокомментировал экономист и публицист Никита Кричевский «Ленте.ру» претензии Алексея Навального к Марии Захаровой по поводу ее высказывания относительно людей, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса.

«Я уверен, — сразу же собралось бы несколько миллионов рублей. Поэтому весь пафос Навального — это просто пустая болтовня: «вы там что-то делаете или вы там что-то не делаете». Мария работает в крайне тяжелых условиях, а Алексей прицепился к словам и тут же понеслась заказуха, — подчеркнул Никита Кричевский. — Она то говорила применительно к тем людям, которые сейчас, в данный момент, застряли за границей. Не вообще, а именно сейчас — уже после того, как были понятны риски, связанные с эпидемией коронавируса».

По мнению Никиты Кричевского, ипотека есть у многих людей, в том числе и у него самого, однако это не значит, что таким нашим согражданам надо запрещать выезд из страны. Можешь обслуживать ипотеку — можешь и ездить за границу. «Разговор идет о тех, кто уехал сейчас за границу всеми правдами и неправдами, — отмечает Никита Кричевский. — И о тех, кто уехал даже не на последние деньги, а на ресурсы, доступные по кредитной карте. Вот остаток есть на счету и ладно — поедем. То есть люди полетели в долг и остались там за границей без гроша денег. Вот что имела в виду Мария Захарова».

Кричевский, в связи с этим, напомнил известную статью Андрея Колесникова в «Коммерсанте», в которой журналист задавал в аэропорту Шереметьево людям вопрос: зачем вы летите за границу, когда весь мир «схлопывается». «Мы хотим, мы взяли билеты, мы все равно поедем. Вот что ему отвечали, — говорит Никита Кричевский. — И вот именно эти люди застряли за границей и стали кричать: "пришлите нам авианосец, вывезите нас из страны". Вот о чем шла речь. И поймите, Мария Захарова — единственная, кто находится в прямом контакте в социальных сетях с этими людьми несмотря ни на что. И она же получила по полной программе от Навального. Насколько это справедливо? Я считаю, что это несправедливо».

Мария Захарова столкнулась с неадекватной, экзальтированной прослойкой нашего общества, уверен Никита Кричевский. По его мнению, эти люди демонстрируют безответственную позицию не только к себе, но и ко всем вокруг и к обществу в целом. «Вот лично я могу заблокировать неадекватных людей. Захарова сделать этого не может в силу своей профессиональной деятельности — она просто вынуждена с ними вести диалог. Но нервы не железные, потому что таких людей не один-два, не десять — их сотни и тысячи. И тут приходит Алексей Анатольевич весь в белом и начинает обличать неправильную Марию Захарову. Если бы он помог кому-то, то у него были бы козыри на руках, а так это просто пустые слова. Так что это ни хорошо, ни плохо — это просто факт. Марию чисто по-человечески вполне можно понять», — завершил мысль Никита Кричевский.