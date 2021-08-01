В СВР узнали «часть правды» о деле Навального

Служба внешней разведки (СВР) знает часть правды о деле с якобы отравлением Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», кадры которого были показаны телеканалом «Россия 1».

«Часть правды знаем. Не все, не буду врать и хвастаться. Но знаем в части, касающейся "берлинского пациента", тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды», — заметил он.

По словам Нарышкина, у СВР еще за год до случившегося была проверенная информация о том, что зарубежные спецслужбы и правительственные структуры обсуждали возможность «сакральной жертвы» из числа лидеров оппозиционного движения в России.

Собеседник канала пояснил, что смерть такой «жертвы» должна была вызвать широкий общественный резонанс, который в свою очередь мог использоваться для дестабилизации общественной обстановки — подобный прием, по словам Нарышкина, на протяжении многих лет неоднократно использовались для запуска цветных революций в разных странах.

10 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что версия об отравлении Навального выглядит неправдоподобной и навязанной из-за несостыковки в датах. Она обратила внимание на то, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) решила направить группу специалистов в Россию в связи с подозрением на отравление россиянина еще до того, как Навальному стало плохо в самолете. Однако постоянный представитель Германии при ОЗХО назвала несоответствия в докладе технической ошибкой.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили.