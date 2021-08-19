МИД рассказал о попытках дискредитировать Россию при помощи дела Навального

Инцидент с делом Алексея Навального (учредителя ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) является спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России. Об этом говорится в заявлении российского МИД, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В министерстве отмечают, что уже 2 сентября 2020 года власти ФРГ безапелляционно заявили на высшем политическом уровне об отравлении Навального «боевым отравляющим веществом», в частности «Новичком». Тем не менее, Германия так и не предоставила никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес Москвы по данному инциденту, подчеркнули в МИД. Согласно заявлению, минюст ФРГ оставил без содержательного ответа восемь обращений генеральной прокуратуры Российской Федерации об оказании международной правовой помощи в связи с делом Навального.

При этом в МИД подчеркнули, что в двусторонних контактах представители Берлина не скрывают того, что власти Германии не намерены предметно обсуждать этот вопрос, так как для них данная тема представляется закрытой.

Дело Навального используется для влияния Запада

Министерство иностранных дел России заявило, что входящие в НАТО страны подхватывают информационные вбросы команды Навального, чтобы вмешаться в дела России. Уточняется, что удержание фигуры Навального в новостной повестке в частности используется для оказания влияния на избирательную кампанию по выборам в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября.

В МИД также подчеркнули, что западные страны используют шумиху вокруг Навального, которая искусственно создается «при их же непосредственном вкладе». При этом дело Навального разыграно в целях нападения на Россию на площадках различных международных организаций, добавили в ведомстве.

Помимо этого, в министерстве рассказали, что инцидент с Навальным является частью стратегии Германии и других западных стран по комплексному сдерживанию России.

Несостыковки в деле Навального

10 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что версия об отравлении Навального выглядит неправдоподобной и навязанной из-за несостыковки в датах. Она обратила внимание на то, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) решила направить группу специалистов в Россию в связи с подозрением на отравление россиянина еще до того, как Навальному стало плохо в самолете.

Позже Захарова назвала нестыковки в датах в докладе ОЗХО по делу Навального намеренным подлогом. Она пояснила, что сотрудники организации так и не смогли пояснить причину появления ошибки и не раскрыли предшествующую ей процедуру.

Технический секретариат молчал. Исполнительный директор техсекретариата — молчал Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ

Однако постоянный представитель Германии при ОЗХО назвала несоответствия в докладе технической ошибкой.

21 июля организация исправила ошибку в датах, которая содержалась в проекте доклада по инциденту с Навальным. На несостыковку российское представительство в ОЗХО указывало еще в начале июня, Германия обратилась туда с просьбой внести коррективы и представить непротиворечивую версию доклада.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили.