Пранкеры позвонили представителю Германии в ОЗХО и обсудили дело Навального

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли представителя Германии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Гудрун Лингнер, позвонив ей от имени украинского депутата Александра Мережко. Запись беседы опубликована в YouTube.

Дозвонившись до Лингнер, россияне попытались прояснить позицию Германии. Они указали на то, что Берлин отказывается вводить санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2» и подчеркнули, что это противоречит желанию страны сотрудничать. Однако представитель ФРГ не стала никоим образом комментировать данный вопрос. Она заверила, что «занимается только химическим оружием».

Тогда пранкеры обратили внимание на то, что специалисты ОЗХО так и не рассказали о новом виде «Новичка», который якобы замешан в инциденте с отравлением Алексея Навального (учредителя ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). Лингнер ответила, что по словам экспертов-химиков, в произошедшем было замешано вещество, которое «химически очень похоже» на «Новичок», однако «это не он, это немного другое».

Дать однозначный ответ на вопрос о том, есть ли в лаборатории образцы веществ из группы «Новичок», представитель Германии не смогла. «Я так не думаю. Я думаю они [химики] ориентируются на базу данных, которая формирует список веществ. Я не думаю, что обязательно хранить образцы. Но я не химик, я не знаю, как это работает», — призналась она.

В конце опубликованной записи представившиеся депутатом пранкеры заявили, что, согласно данным СМИ, в крови Навального выявили высокий уровень лития, что может указывать на то, что он долгое время принимал антидепрессанты. Лингнер заявила, что им следует полагаться на ту информацию, которой доверяет она сама. «Я не знаю, находился ли он в депрессии, пил ли он [антидепрессанты]. Если честно, мне все равно», — добавила она.

Ранее в официальном заявлении МИД России заявили, что инцидент с делом Алексея Навального является спланированной провокацией, направленной на дискредитацию страны.