Глава МВД Британии рассказала об ущемлении прав русских в стране

Глава МВД Британии Пател рассказала пранкерам об ущемлении прав русских в стране

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выложили полную версию разговора с главой МВД Великобритании Прити Патель, в ходе которого она рассказала об ущемлении прав русских в стране. Видео опубликовано на YouTube.

В ходе разговора пранкер, представившись украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, спросил у Патель, достаточны ли предпринимаемые США в отношении России меры давления. Речь, в частности, зашла о членстве Москвы в Интерполе. Глава МИД Британии выразила мнение, что Россию необходимо отстранить от участия в делах организации, поскольку русские «ведут себя как варвары» и пытаются использовать систему не по назначению. Министр также выразила надежду, что Вашингтон «пройдет тест на влияние» и поспособствует исключению Москвы. Она, в свою очередь, пообещала, что с помощью сторонников среди ряда африканских и арабских стран, сделает все для того, чтобы усложнить деятельность России в организации.

Помимо прочего, пранкер предложил Патель обдумать вопрос передачи собственности попавших под санкции российских бизнесменов украинцам. Министр подчеркнула, что совершенно согласна с тем, что их нужно лишить всего имущества. «Да, абсолютно, именно такого подхода мы придерживаемся в своей политике (...) Мы хотим вершить справедливость для Украины и украинцев», — заявила она. Патель также заметила, что Лондон рассмотрит новые меры давления в отношении россиян, высказывающих открытую поддержку президенту страны Владимиру Путину и поддерживающих с ним «слишком тесную связь».

Наконец, министр внутренних дел Великобритании коснулась вопроса о допуске рядовых граждан России в страну. Она заверила, что служба безопасности проводит тщательнейшую проверку, чтобы не допустить в страну представляющих потенциальную угрозу лиц.

В завершение беседы пранкеры попросили министра передать привет «сбившим множество российских самолетов» Вовану и Лексусу, что она и сделала, назвав их «невероятными героями».

Ранее российские пранкеры также позвонили министру обороны Великобритании Бену Уоллесу. В ходе беседы он рассказал, в частности, что Британия заинтересована в вопросе вступления Украины в НАТО.