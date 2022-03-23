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В Британии призвали YouTube удалить разговор министра обороны с пранкером

Минобороны Великобритании просит YouTube удалить разговор министра с пранкером Лексусом
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Phil Noble / Reuters

Министерство обороны Великобритании призвало YouTube удалить опубликованный на платформе разговор главы ведомства Бена Уоллеса с российским пранкером Лексусом (Алексеем Столяровым). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте министерства.

Там просят удалить или заблокировать видеозаписи с разговором, ссылаясь на политику Google и YouTube. Отмечается, что они представляют значительный риск национальной безопасности Великобритании.

Также британское минобороны считает, что за подставной звонок ответственна Россия, которая тем самым пыталась «подорвать боевой дух украинцев, борющихся за свободу», и что удаление роликов поможет поддержать Украину.

Военное ведомство Великобритании добавило, что видео о якобы неисправностях противотанковых ракет NLAW, которые страна поставила Украине, также являются дезинформацией.

17 марта министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что стал жертвой пранкера, который позвонил ему по телефону, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

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Антон Похиляк
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