Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Пранкеры Вован и Лексус выложили полную версию разговора с Беном Уоллесом

Вован и Лексус опубликовали полную версию беседы с министром обороны Британии Уоллесом
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Peter Nicholls / Reuters

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выложили полную версию разговора с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Видео беседы опубликовано на YouTube.

В описании к ролику говорится, что несколько фрагментов былы удалены «так как, скорее всего, они могут повлиять на национальную безопасность Великобритании».

Во время разговора с пранкерами британский министр заявил, что у страны на исходе запасы противотанковых установок, так как Лондон поставил Киеву почти все свои переносные противотанковые управляемые ракеты. Также он рассказал о заинтересованности Великобритании в вопросе вступления Украины в НАТО.

Кроме того, Уоллес не исключил возможности оказания помощи Киеву в вопросе разработки ядерного оружия, однако заметил, что России, вероятно, «это бы очень сильно не понравилось».

В этом же разговоре политик назвал неудачниками возмущенных условиями на Украине добровольцев. После того, как пранкеры напомнили министру о добровольце из Кардиффа, сообщившем об ужасных условиях, министр заявил, что не может нести ответственность «за идиотов, которые идут и дают интервью в СМИ».

17 марта Бен Уоллес сообщил, что стал жертвой пранкера, который позвонил ему по телефону, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Через несколько дней после этого Министерство обороны Великобритании обратилось к YouTube с просьбой удалить видеоролик с платформы. В британском военном ведомстве посчитали, что он может представлять угрозу нацбезопасности страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Президент Сербии Вучич пожаловался на перевод расчетов за газ в рубли
Бывшая москвичка стала обладательницей престижной премии для порноактрис
Парикмахер показал легкий способ сделать салонную укладку
Пранкеры Вован и Лексус выложили полную версию разговора с Беном Уоллесом
Раскрыты подробности запуска ракеты Северной Кореей
Предсказан срок открытия Китая для российских туристов
Стало известно о возможном тюремном сроке для бойца UFC Масвидаля
Минобороны покажет новые документы о биолабораториях США на Украине
В России госпитализировали 4540 пациентов с коронавирусом
Пакистан представил новую гаубицу на параде
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.