Пранкеры Вован и Лексус выложили полную версию разговора с Беном Уоллесом

Вован и Лексус опубликовали полную версию беседы с министром обороны Британии Уоллесом

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выложили полную версию разговора с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Видео беседы опубликовано на YouTube.

В описании к ролику говорится, что несколько фрагментов былы удалены «так как, скорее всего, они могут повлиять на национальную безопасность Великобритании».

Во время разговора с пранкерами британский министр заявил, что у страны на исходе запасы противотанковых установок, так как Лондон поставил Киеву почти все свои переносные противотанковые управляемые ракеты. Также он рассказал о заинтересованности Великобритании в вопросе вступления Украины в НАТО.

Кроме того, Уоллес не исключил возможности оказания помощи Киеву в вопросе разработки ядерного оружия, однако заметил, что России, вероятно, «это бы очень сильно не понравилось».

В этом же разговоре политик назвал неудачниками возмущенных условиями на Украине добровольцев. После того, как пранкеры напомнили министру о добровольце из Кардиффа, сообщившем об ужасных условиях, министр заявил, что не может нести ответственность «за идиотов, которые идут и дают интервью в СМИ».

17 марта Бен Уоллес сообщил, что стал жертвой пранкера, который позвонил ему по телефону, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Через несколько дней после этого Министерство обороны Великобритании обратилось к YouTube с просьбой удалить видеоролик с платформы. В британском военном ведомстве посчитали, что он может представлять угрозу нацбезопасности страны.