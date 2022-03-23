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Уоллес назвал неудачниками возмущенных условиями на Украине добровольцев

Бен Уоллес назвал неудачниками возмущенных условиями на Украине британских добровольцев
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Tom Nicholson / Reuters

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали новый тизер беседы с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. В отрывке, размещенном на YouTube, идет речь о британских добровольцах, отправленных на Украину.

Пранкеры напомнили министру о добровольце из Кардиффа, назвавшем условия на Украине ужасными и убедившем 20 человек отказаться от контрактов. По их словам, это подрывает боевой дух украинцев.

Уоллес в ответ подчеркнул, что не может нести ответственность «за идиотов, которые идут и дают интервью в СМИ». При этом он пообещал попытаться остановить их и выразил уверенность в том, что многие готовы отправиться на Украину.

«В нашей свободной прессе я не могу контролировать таких людей, однако мы пытаемся отбить охоту у заурядных, ничего из себя не представляющих утопистов, людей, ищущих острых ощущений, которые никогда не служили в армии, неудачников», — добавил министр.

Ранее пранкеры опубликовали часть беседы, в которой Уоллес подтверждает заинтересованность Лондона в вопросе вступления Украины в НАТО и рассказывает о подготовке к этому процессу.

17 марта Уоллес лично подтвердил, что стал жертвой пранкеров. «Сегодня самозванцем, выдававшим себя за украинского премьер-министра, была предпринята попытка поговорить со мной. Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов. Заподозрив неладное, я прекратил разговор», — написал министр в соцсетях.

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Варвара Кошечкина
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