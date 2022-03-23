Великобритания увидела в российском пранке угрозу нацбезопасности

Минобороны Британии увидело угрозу нацбезопасности в видео разговора Уоллеса с Лексусом

Министерство обороны Великобритании увидело угрозу нацбезопасности в видео разговора главы ведомства Бена Уоллеса с российским пранкером Алексеем Столяровым, более известным как Лексус. Об этом сообщает ТАСС.

Британское военное ведомство обратилось к YouTube с просьбой удалить видеоролик с платформы. В обращении отмечается, что видео представляет «значительный риск национальной безопасности Великобритании».

«Поскольку российское государство ответственно за подставной звонок, мы пишем вам, чтобы настоять на том, чтобы вы удалили (или хотя бы заблокировали) доступ к видеозаписям в соответствии с объявленной 11 марта политикой Google и YouTube», — говорится в сообщении министерства.

17 марта министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что стал жертвой пранкера, который позвонил ему по телефону, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

На звонок пранкеров пожаловалась также глава британского МВД Прити Пател. По ее словам, инцидент произошел ранее на этой неделе. «Жалкая попытка разделить нас в такие трудные времена. Мы стоим на стороне Украины», — заявила она.