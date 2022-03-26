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Пранкер Вован объяснил удаление канала на YouTube

Пранкер Вован пожаловался на двойные стандарты сервиса видеохостинга YouTube

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) объяснил удаление канала с пранками над западными политиками двойными стандартами американского сервиса видеохостинга YouTube. Об этом он сообщил «Известиям».

«Этих роликов вообще миллион в YouTube антироссийской направленности, с какими-то там заявлениями, очень много каких-то фейков, всяких безумных комментариев, — пожаловался видеоблогер. — Это все для YouTube прекрасно: не мешает и не нарушает никаких правил».

Кузнецов заявил, что причиной блокировки стала жалоба Министерства обороны Великобритании, направленная в виде открытого письма администрации YouTube. В ведомстве отметили, что ролики, размещаемые российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Алексей Столяров), якобы угрожают национальной безопасности королевства.

Об удалении американским видеохостингом канала российских пранкеров Вована и Лексуса стало известно 26 марта. При попытке зайти на канал показывается сообщение, что аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества.

Ранее пранкеры позвонили по телефону министру обороны Великобритании Бену Уоллесу. В ходе разговора политик рассказал, в частности, что Британия заинтересована во вступлении Украины в НАТО.

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Валентина Процкова
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