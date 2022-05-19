Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Джордж Буш рассказал о нарушенном США обещании не расширять НАТО

Экс-президент США Буш рассказал о нарушении обещания администрации отца не расширять НАТО

Фото: Pool / CNP / MediaPunch / Globallookpress.com

Бывший американский президент Джордж Буш-младший, которого разыграли российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), в ходе беседы с ними рассказал о том, как США нарушили обещание не расширять НАТО. Фрагмент пранка был представлен в четверг, 19 мая, на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» (трансляция мероприятия велась на официальном сайте).

Известно, что один из пранкеров в начале разговора с Бушем представился президентом Украины Владимиром Зеленским и напомнил, что экс-глава администрации Белого дома Джеймс Бейкер обещал президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО.

«Слушайте, времена меняются. Бейкер был госсекретарем при моем отце, это было много лет назад. А значит, и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны», — заметил бывший глава государства.

Буш также согласился с утверждениями о том, что обещания Бейкера Горбачеву в настоящее время не имеют никакого значения и фактически на данный момент идет «война западного мира против русских».

Материалы по теме:
Круто ли ты попал на ТВ Как блогеры пытались пробиться на телевидение и что из этого вышло
Круто ли ты попал на ТВКак блогеры пытались пробиться на телевидение и что из этого вышло
20 апреля 2016
«Это ж я, Мадонна, не узнал?» Как пранкеры выводят российских чиновников и депутатов на чистую воду
«Это ж я, Мадонна, не узнал?»Как пранкеры выводят российских чиновников и депутатов на чистую воду
19 июня 2017

Собеседник пранкеров также открестился от планов принять Россию в НАТО. «Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем [президент России Владимир] Путин резко изменился. Все, что он хотел — это оставаться на краю НАТО, чтобы контролировать, что НАТО не наступательный альянс, а оборонительный», — заключил он.

Известно, что еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Бушем Вован и Лексус в ближайшее время представят в новом выпуске авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.

В конце марта Вован и Лексус разыграли министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Они позвонили ему и, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, задали несколько вопросов. В ходе разговора глава ведомства, в частности, заявил, что у страны на исходе запасы противотанковых установок. Также он рассказал о заинтересованности Великобритании в вопросе вступления Украины в НАТО.

Спустя несколько дней после публикации пранка видеохостинг YouTube заблокировал канал россиян. Вован позднее заявил, что причиной блокировки стала жалоба Министерства обороны Великобритании администрации YouTube — в соответствующем письме их ролики назвали угрозой национальной безопасности королевства. Пранкеры сочли удаление канала политическим шагом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
«Макдоналдс» нашел покупателя на свой бизнес в России
Джордж Буш подтвердил работу биолабораторий США на Украине
Россия вышлет четырех сотрудников посольства Словении
Крупнейший производитель пальмового масла возобновит поставки за рубеж
Боня ответила на насмешку Собчак словами «курочки записывают меня в самозванки»
Бородина спустилась в метро и поделилась впечатлениями от поездки
Джордж Буш рассказал о нарушенном США обещании не расширять НАТО
Квантовая сеть будущего отследит землетрясения и оползни
15-летний россиянин за рулем «Жигулей» сбил школьницу и скрылся
Netflix выпустил одну из серий третьего сезона «Любовь. Смерть. Роботы»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.