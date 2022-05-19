Джордж Буш рассказал о нарушенном США обещании не расширять НАТО

Экс-президент США Буш рассказал о нарушении обещания администрации отца не расширять НАТО

Бывший американский президент Джордж Буш-младший, которого разыграли российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), в ходе беседы с ними рассказал о том, как США нарушили обещание не расширять НАТО. Фрагмент пранка был представлен в четверг, 19 мая, на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» (трансляция мероприятия велась на официальном сайте).

Известно, что один из пранкеров в начале разговора с Бушем представился президентом Украины Владимиром Зеленским и напомнил, что экс-глава администрации Белого дома Джеймс Бейкер обещал президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО.

«Слушайте, времена меняются. Бейкер был госсекретарем при моем отце, это было много лет назад. А значит, и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны», — заметил бывший глава государства.

Буш также согласился с утверждениями о том, что обещания Бейкера Горбачеву в настоящее время не имеют никакого значения и фактически на данный момент идет «война западного мира против русских».

Собеседник пранкеров также открестился от планов принять Россию в НАТО. «Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем [президент России Владимир] Путин резко изменился. Все, что он хотел — это оставаться на краю НАТО, чтобы контролировать, что НАТО не наступательный альянс, а оборонительный», — заключил он.

Известно, что еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Бушем Вован и Лексус в ближайшее время представят в новом выпуске авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.

В конце марта Вован и Лексус разыграли министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Они позвонили ему и, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, задали несколько вопросов. В ходе разговора глава ведомства, в частности, заявил, что у страны на исходе запасы противотанковых установок. Также он рассказал о заинтересованности Великобритании в вопросе вступления Украины в НАТО.

Спустя несколько дней после публикации пранка видеохостинг YouTube заблокировал канал россиян. Вован позднее заявил, что причиной блокировки стала жалоба Министерства обороны Великобритании администрации YouTube — в соответствующем письме их ролики назвали угрозой национальной безопасности королевства. Пранкеры сочли удаление канала политическим шагом.