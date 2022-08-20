Пролет беспилотника над штабом Черноморского флота в Севастополе сняли на видео
Попытку сбить беспилотник над штабом Черноморского флота в Севастополе сняли на видео
В сети появилось видео пролета беспилотника над штабом Черноморского флота в Севастополе. Кадры публикует Telegram-канал «Крымский канал».
На ролике видно, как дрон приближается к строениям и пропадает за крышами. Пролет сопровождается звуками интенсивной стрельбы.
Ранее 20 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что беспилотник прилетел в крышу стратегического здания. «Сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко», — написал он.
В результате ЧП жертв нет.