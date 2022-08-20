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В крышу штаба Черноморского флота в Севастополе прилетел беспилотник

Губернатор Развожаев: беспилотник прилетел в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе

Фото: Telegram-канал «РаZVожаев»

Беспилотник прилетел в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram.

«К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко», — написал Развожаев. В результате произошедшего жертв нет. Оперативные службы уже прибыли на место происшествия. Губернатор также попросил граждан сохранять спокойствие и по возможности в ближайший час находиться дома.

Вечером 19 августа в Севастополе сработала система ПВО. По предварительным данным, был сбит беспилотник. Также о работе противовоздушной обороны сообщали жители Евпатории.

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Марина Совина
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