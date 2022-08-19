Над Севастополем сработала система ПВО

Губернатор Севастополя Развожаев: над городом сработала система ПВО, цели поражены

Cистема противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram.

«Так же как и многие из горожан слышал хлопки в центре», — отметил глава города, добавив, что сработала ПВО в бухте. По предварительным данным, был сбит беспилотник. «Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают свое дело отлично. Поддержим их», — написал он.

Налеты на Крым

Вечером 19 августа жители Евпатории сообщили о срабатывании систем ПВО. На появившихся в сети кадрах видно, как зенитная ракета направляется в воздух, после чего слышен характерный звук.

За день до этого советник главы Крыма Сергея Аксенова по информполитике Олег Крючков рассказал, что в Керчи также сработали системы ПВО. Он подчеркнул, что опасности для жителей города нет.

В июле советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, что в планах ВСУ значится нападение на Крым. «Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает», — сказал чиновник.

18 августа США разрешили Вооруженным силам Украины (ВСУ) применять американское оружие в Крыму для самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению — самооборона», —подчеркнул источник в Белом доме, добавив, что США считают Крым украинской территорией.

Угрозы для Крымского моста

17 августа советник Зеленского Михаил Подоляк заявил о планах Киева разрушить Крымский мост, указав, что объект является «законной военной целью». Однако чиновник не уточнил, каким именно образом ВСУ могут нанести удар.

Позже первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров объяснил, что такие заявления появились из-за успехов российской армии. Он пообещал, что если Украина попробует разрушить Крымский мост, то российский ответ будет настолько страшным, что его трудно описать.

Диверсии на полуострове

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил об активизации в Крыму агентуры Киева.

Украинская агентура на большие дела не способна, пакостят по-мелкому Владимир Константинов глава парламента Крыма

16 августа в Джанкойском районе Крыма загорелся военный склад. Минобороны назвало пожар и детонацию боеприпасов диверсией, подчеркнув, что ущерб был нанесен ряду гражданских объектов, среди которых — ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно. Пострадали два мирных жителя.

Взрывы прекратились лишь спустя сутки, сейчас ситуация в районе ЧП спокойная. Источник Baza позднее рассказал, что диверсию могли совершить с помощью беспилотных летательных аппаратов с взрывчаткой.