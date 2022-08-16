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В Крыму заявили об активизации агентуры Киева

Глава парламента Крыма Константинов заявил об активизации агентуры Киева

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал взрыв боеприпасов на складе около Джанкоя на севере полуострова. В своем Telegram-канале он указал, что агентура киевского режима в Крыму получила сигнал активизироваться.

При этом, отметил он, поскольку на большие дела эти агенты не способны, «пакостят по мелкому».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника с Украины написала, что взрывы боеприпасов в Крыму организовало «элитное украинское военное подразделение, действовавшее в тылу врага». Других подробностей диверсии собеседник издания не привел.

Возгорание и детонация боеприпасов на территории площадки временного хранения одной из воинских частей произошла ранним утром 16 августа. После диверсии были повреждены частные жилые дома, несколько из них сгорели.

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Марина Совина
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