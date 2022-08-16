Чиновник с Украины рассказал об организовавшем взрывы в Крыму подразделении

NYT: ответственность за диверсию в Крыму несет украинское военное подразделение

Взрывы боеприпасов на складе близ Джанкоя в Крыму организовало «элитное украинское военное подразделение», сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника с Украины.

По его словам, ответственность за это несет украинское военное подразделение, «действовавшее в тылу врага». Других подробностей диверсии он не привел.

Ранее в Минобороны России заявили, что пожар и детонация боеприпасов на складе в Джанкойском районе Крыма произошли в результате диверсии.

Возгорание и детонация боеприпасов на территории площадки временного хранения одной из воинских частей произошла ранним утром 16 августа. После диверсии были повреждены частные жилые дома, несколько из них сгорели.