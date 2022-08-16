Чиновник с Украины рассказал об организовавшем взрывы в Крыму подразделении
NYT: ответственность за диверсию в Крыму несет украинское военное подразделение
Взрывы боеприпасов на складе близ Джанкоя в Крыму организовало «элитное украинское военное подразделение», сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника с Украины.
По его словам, ответственность за это несет украинское военное подразделение, «действовавшее в тылу врага». Других подробностей диверсии он не привел.
Ранее в Минобороны России заявили, что пожар и детонация боеприпасов на складе в Джанкойском районе Крыма произошли в результате диверсии.
Возгорание и детонация боеприпасов на территории площадки временного хранения одной из воинских частей произошла ранним утром 16 августа. После диверсии были повреждены частные жилые дома, несколько из них сгорели.