Минобороны назвало диверсией пожар и детонацию боеприпасов на складе в Крыму

МО РФ заявило, что пожар и детонация боеприпасов в Крыму произошли в результате диверсии

Пожар и детонация боеприпасов на складе в Джанкойском районе Крыма произошли в результате диверсии. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что ущерб был нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Серьезно пострадавших нет», — заявили в Минобороны.

Сейчас специалисты начали принимать все необходимые меры для ликвидации последствий диверсии в Крыму, уточнили в ведомстве.

Ранее власти полуострова рассказали, что поврежденную из-за детонации боеприпасов железную дорогу восстановят в течение дня. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, движение поездов в Джанкойском районе возобновится после завершения всех необходимых мероприятий по обеспечению безопасности.

До этого Аксенов сообщил, что из-за взрывов власти приняли решение сократить маршрут поездов, следующих в Крым с материковой части России.

Боеприпасы на севере Крыма сдетонировали утром во вторник, 16 августа. Прибывший на место ЧП глава полуострова заявил о двух пострадавших. Аксенов заверил, что сейчас их жизням и здоровью ничто не угрожает.