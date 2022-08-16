Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названы сроки восстановления поврежденной железной дороги в Крыму

Поврежденную из-за детонации боеприпасов железную дорогу в Крыму восстановят в течение дня

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Поврежденная из-за детонации боеприпасов железная дорога на севере Крыма будет восстановлена в течение дня. Такие сроки назвали власти полуострова, передает РИА Новости.

Движение поездов в Джанкойском районе возобновится после завершения всех необходимых мероприятий по обеспечению безопасности, отметил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

До этого глава полуострова сообщал, что из-за взрывов власти приняли решение сократить маршрут поездов, следующих в Крым с материковой части России. Железнодорожные составы будут останавливаться на станции Владиславовка, а дальше по Крыму людей повезут автобусами, разъяснил Аксенов.

Боеприпасы на севере Крыма сдетонировали утром во вторник, 16 августа. В Минобороны рассказали, что на полуострове произошел пожар на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. На место происшествия прибыл глава Крыма.

По данным Аксенова, в результате ЧП пострадали два человека. Он заверил, что сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
На площадке для хранения боеприпасов в Крыму произошел пожар
В Эстонии решили демонтировать еще шесть советских памятников
Российская подлодка будущего получит беспилотники
Минобороны раскрыло ущерб из-за диверсии на складе боеприпасов в Крыму
Брайс Даллас Ховард получила за «Мир Юрского периода» меньше Криса Пратта
Стало известно об альтернативе приложения Сбера в AppStore
С осужденного мэра Оренбурга взыскали 10 тысяч рублей недостающей взятки
Россиянам перечислили трудности получения зарубежных банковских карт
В Москве умер знаменитый народный артист России
Минобороны назвало диверсией пожар и детонацию боеприпасов на складе в Крыму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.