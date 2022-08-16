Названы сроки восстановления поврежденной железной дороги в Крыму

Поврежденную из-за детонации боеприпасов железную дорогу в Крыму восстановят в течение дня

Поврежденная из-за детонации боеприпасов железная дорога на севере Крыма будет восстановлена в течение дня. Такие сроки назвали власти полуострова, передает РИА Новости.

Движение поездов в Джанкойском районе возобновится после завершения всех необходимых мероприятий по обеспечению безопасности, отметил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

До этого глава полуострова сообщал, что из-за взрывов власти приняли решение сократить маршрут поездов, следующих в Крым с материковой части России. Железнодорожные составы будут останавливаться на станции Владиславовка, а дальше по Крыму людей повезут автобусами, разъяснил Аксенов.

Боеприпасы на севере Крыма сдетонировали утром во вторник, 16 августа. В Минобороны рассказали, что на полуострове произошел пожар на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. На место происшествия прибыл глава Крыма.

По данным Аксенова, в результате ЧП пострадали два человека. Он заверил, что сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает.