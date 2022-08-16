Стало известно о повреждении железной дороги в Крыму из-за детонации боеприпасов

Железная дорога в Джанкойском районе Крыма была повреждена из-за детонации боеприпасов

Железная дорога в Джанкойском районе Крыма была повреждена из-за детонации на складе боеприпасов. Об этом сообщили экстренные службы, передает ТАСС.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что из-за взрывов власти приняли решение сократить маршрут поездов, следующих на полуостров с материковой части России.

Железнодорожные составы будут останавливаться станции Владиславовка, а дальше по Крыму людей повезут автобусами, пояснил Аксенов в Telegram-канале.

Боеприпасы на севере Крыма сдетонировали утром во вторник, 16 августа. В Минобороны рассказали, что на полуострове произошел пожар на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. На место происшествия прибыл глава Крыма.

По данным Аксенова, в результате ЧП пострадали два человека. Он заверил, что сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает.