Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно о повреждении железной дороги в Крыму из-за детонации боеприпасов

Железная дорога в Джанкойском районе Крыма была повреждена из-за детонации боеприпасов

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Железная дорога в Джанкойском районе Крыма была повреждена из-за детонации на складе боеприпасов. Об этом сообщили экстренные службы, передает ТАСС.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что из-за взрывов власти приняли решение сократить маршрут поездов, следующих на полуостров с материковой части России.

Железнодорожные составы будут останавливаться станции Владиславовка, а дальше по Крыму людей повезут автобусами, пояснил Аксенов в Telegram-канале.

Боеприпасы на севере Крыма сдетонировали утром во вторник, 16 августа. В Минобороны рассказали, что на полуострове произошел пожар на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. На место происшествия прибыл глава Крыма.

По данным Аксенова, в результате ЧП пострадали два человека. Он заверил, что сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ
Нападение 13-летнего подростка с ножом на девушку в Подмосковье попало на видео
В Эстонии пригрозили аннулированием вида на жительство за позицию по памятникам
Футболист сборной России сравнил РПЛ с чемпионатом Турции
В России разработали проект электрической подлодки
Российская журналистка погибла в ДНР
В Великобритании расконсервируют крупнейшее хранилище газа
Telegram оштрафовали в России на четыре миллиона рублей
Латвия передала Украине американские гаубицы
A$AP Rocky предъявили обвинение в стрельбе и пригрозили 9 годами тюрьмы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.