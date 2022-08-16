В Минобороны подтвердили пожар на площадке для хранения боеприпасов в Крыму

В Минобороны России подтвердили возгорание и детонацию на складе боеприпасов в Крыму

В районе Майского поселения в Крыму произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов. По докладу с места происшествия на данный момент серьезно пострадавших не выявлено», — сказали в оборонном ведомстве.

Утром 16 августа в СМИ появилась информация о пожаре на трансформаторной станции вблизи Майского сельского поселения. Тогда источник РИА Новости в силовых структурах Крымского полуострова заявлял, что пожар на станции начался после сильного хлопка в шесть часов утра. На место ЧП выехал глава Крыма Сергей Аксенов.

Позднее в администрации населенного пункта Майского заявили о детонации боеприпасов в пункте временной дислокации военнослужащих. По данным местных властей, из-за ЧП порядка 2000 жителей близлежащего поселения эвакуировали, в настоящее время продолжаются одиночные взрывы.