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Аксенов выехал в село Майское после взрыва

Глава Крыма Сергей Аксенов выехал в село Майское Джанкойского района после взрыва

Фото: Пресс-служба главы Крыма В. Аксенова / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов выехал в село Майское, в районе которого произошел взрыв. Об этом глава республики сообщил в Telegram-канале.

«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», — написал глава региона.

В силовых структурах полуострова ранее сообщили, что в Джанкое горит трансформаторная подстанция после сильного хлопка, которые произошел утром 16 августа. Специалисты устраняют последствия.

9 августа в районе поселка Новофедоровка в Крыму прогремела серия взрывов. Погиб один человек, пострадали 13. Источник в Минобороны заявил, что в качестве основной причины взрывов рассматривается нарушение требований пожарной безопасности.

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Варвара Кошечкина
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