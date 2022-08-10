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Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму снова возросло

Минздрав Крыма заявил об увеличении числа пострадавших из-за взрывов в Новофедоровке до 13

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Число пострадавших при взрывах на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе Крыма увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил Минздрав республики в Telegram-канале.

9 августа министерство здравоохранения сообщало о девяти пострадавших при взрывах.

По данным Минздрава, 10 пострадавшим, среди которых двое детей, оказали помощь в Сакской районной больнице. Все они получили травмы легкой степени тяжести. Одного человека врачи оставили в медучреждении для продолжения лечения.

За помощью медиков в Симферопольскую больницу также обратились два человека. Их отправили домой после оказания необходимой помощи.

Серия взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму произошла 9 августа. Погиб один человек — им оказался 58-летний местный житель . В Минобороны сообщили, что взрывы произошли на территории военного аэродрома Саки, где сдетонировали авиационные боеприпасы.

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Анастасия Шейкина
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