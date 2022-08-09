Число пострадавших из-за взрывов на аэродроме в Крыму увеличилось

Минздрав Крыма заявил об увеличении числа пострадавших из-за взрывов в Новофедоровке до 9

Минздрав Крыма сообщил, что число пострадавших в результате взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на западе республики увеличилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Количество пострадавших в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района возросло до девяти. Погибший по-прежнему один», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что число пострадавших из-за взрывов на аэродроме в Крыму выросло до семи. Среди них — двое несовершеннолетних. В ведомстве уточнили, что характер травм у пострадавших — осколочные ранения. В результате происшествия погиб один человек.

9 августа местные жители сообщили о серии взрывов в районе поселка Новофедоровка. Момент одного из них запечатлели на видео. Позже в Минобороны России сообщили, что взрывы произошли на территории военного аэродрома Саки, где сдетонировали авиационные боеприпасы.