Глава Крыма сообщил о погибшем из-за взрывов в Новофедоровке

Глава Крыма Аксенов сообщил об одном погибшем из-за взрывов в Новофедоровке

Один человек погиб из-за взрывов на военном аэродроме Саки в районе поселка Новофедоровка в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также подчеркнул, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Аксенов также сообщил, что ситуация в Сакском районе локализована и находится под контролем. Он напомнил, что общая эвакуация не проводится. Сейчас в районе взрывов проводится подомовой обход, в рамках которого определят ущерб домам, прилегающим к аэродрому.

Ранее глава крымского Минздрава Константин Скорупский сообщил, что в результате взрывов в Новофедоровке госпитализировали пять человек, среди которых ребенок. Одному из пострадавших потребовалась операция из-за проникающего ранения груди. Остальных отпустили домой после получения амбулаторного лечения.

9 августа местные жители сообщили о серии взрывов в районе поселка Новофедоровка. Момент одного из них удалось запечатлеть на видео. Позже в Минобороны России сообщили, что взрывы произошли на территории военного аэродрома Саки, где сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. Причины происшествия сейчас выясняются.