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Аксенов вновь приехал в пострадавший от взрывов поселок в Крыму

Глава Крыма Аксенов снова приехал в пострадавший от взрывов поселок Новофедоровка
Начало событий в новости Глава Крыма сообщил о погибшем из-за взрывов в Новофедоровке

Фото: Пресс-служба главы Крыма В. Аксенова / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов снова приехал в пострадавший от взрывов поселок Новофедоровка в Сакском районе. Об этом он написала в своем Telegram-канале.

«Прибыл в Новофедоровку. Сегодня вместе с коллегами оценим обстановку и проведем заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — написал Аксенов. Глава региона также пообещал отчитаться об обстановке в поселке.

Ранее в сети появилось видео произошедшего. Всего было несколько взрывов. Первый из них прогремел около 15 часов во вторник, 9 августа. При взрывах пострадали 13 человек, один из них скончался.

Источник в Минобороны также заявил, что признаки или улики «намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва» на аэродроме отсутствуют. В качестве основной причины взрывов на аэродроме рассматривается нарушение требований пожарной безопасности.

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Валерий Розенберг
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