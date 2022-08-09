Появились кадры взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму

Baza опубликовала кадры взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму

В сети появились кадры взрывов, которые произошли в районе поселка Новофедоровка в Крыму. Снятые очевидцами видео опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как над жилыми домами поднимается дым.

По информации издания, всего было несколько взрывов. Первый из них прогремел около 15 часов. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Также очевидцам удалось снять момент одного из взрывов, находясь в поле недалеко от места происшествия.

В свою очередь, советник главы республики Крым Сергея Аксенова Олег Крючков подтвердил факт нескольких взрывов в районе крымского поселка Новофедоровка и попросил ждать официальных комментариев.