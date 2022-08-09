Появились кадры взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму
Baza опубликовала кадры взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму
В сети появились кадры взрывов, которые произошли в районе поселка Новофедоровка в Крыму. Снятые очевидцами видео опубликовал Telegram-канал Baza.
На кадрах видно, как над жилыми домами поднимается дым.
По информации издания, всего было несколько взрывов. Первый из них прогремел около 15 часов. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Также очевидцам удалось снять момент одного из взрывов, находясь в поле недалеко от места происшествия.
В свою очередь, советник главы республики Крым Сергея Аксенова Олег Крючков подтвердил факт нескольких взрывов в районе крымского поселка Новофедоровка и попросил ждать официальных комментариев.