Опубликованы кадры с моментом взрыва в Крыму

В сети появились кадры с моментом взрыва в крымском поселке Новофедоровка

В сети появились кадры, на которых запечатлен момент взрыва в крымском поселке Новофедоровка. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

Очевидцам удалось снять один из взрывов, находясь в поле неподалеку. Автор видео начал снимать дым на горизонте, и в этот момент прогремел второй взрыв. Облако огня поднялось на несколько метров.

«Кошмар, ужас!», — прокомментировали происходящее свидетели происшествия.

О нескольких взрывах вблизи села Новофедоровка стало известно 9 августа. Информация появилась в Telegram-канале Baza, позднее ее подтвердил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков.