Стало известно о взрывах в Крыму
Baza сообщила о нескольких взрывах в Крыму недалеко от села Новофедоровка
В Крыму вблизи села Новофедоровка произошло несколько взрывов. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.
По данным издания, первый взрыв произошел в районе трех часов дня по местному времени. Информации о пострадавших пока нет.
После появления информации о взрывах в республике советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков в Telegram-канале призвал ждать официальной информации о случившемся.
Ранее Украина атаковала беспилотниками штаб Черноморского флота в Севастополе. Пострадали шесть человек, все праздничные мероприятия в городе в день ВМФ были отменены.