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Стало известно о взрывах в Крыму

Baza сообщила о нескольких взрывах в Крыму недалеко от села Новофедоровка

Кадр: Telegram-канал Baza

В Крыму вблизи села Новофедоровка произошло несколько взрывов. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

По данным издания, первый взрыв произошел в районе трех часов дня по местному времени. Информации о пострадавших пока нет.

После появления информации о взрывах в республике советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков в Telegram-канале призвал ждать официальной информации о случившемся.

Ранее Украина атаковала беспилотниками штаб Черноморского флота в Севастополе. Пострадали шесть человек, все праздничные мероприятия в городе в день ВМФ были отменены.

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Анастасия Шейкина
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