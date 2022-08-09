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Власти Крыма подтвердили взрывы на полуострове

Советник главы Крыма Крючков подтвердил взрывы на полуострове

Фото: Telegram-канал «Говорит Москва»

Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков подтвердил взрывы на полуострове. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на данный момент может подтвердить только сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Вместе с тем Крючков призвал подождать официальные сообщения и «не плодить версий».

Ранее в сети появились кадры, на которых запечатлен момент взрыва в крымском поселке Новофедоровка. Очевидцам удалось снять один из взрывов, находясь в поле недалеко от места происшествия. Автор видео начал снимать дым на горизонте, и в этот момент в той стороне прогремел второй взрыв.

О нескольких взрывах около села Новофедоровка в Крыму стало известно ранее 9 августа. Информация появилась в Telegram-канале Baza.

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Сергей Истомин
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