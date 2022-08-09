Очевидцы рассказали о продолжающихся уже час взрывах в Крыму

Очевидцы из крымской Новофедоровки сообщили, что взрывы продолжаются уже час

Начало событий в новости Власти Крыма подтвердили взрывы на полуострове

Очевидцы сняли видео новых взрывов в крымской Новофедоровке и сообщили, что взрывы продолжаются уже около часа. Кадры очевидца публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Свидетель взрывов рассказал, что слышал не менее пяти взрывов.

«Пять раз уже хлопнуло, и горит в разных сторонах», — сообщил мужчина.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил взрывы в Новофедоровке. На появившихся кадрах от очевидцев видны клубы густого дыма.

В сети также появилось видео с местного пляжа. На опубликованных кадрах можно увидеть темно-серые клубы дыма на фоне лежаков.