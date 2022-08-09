Появились фотографии последствий взрыва в Крыму

Очевидцы в соцсетях опубликовали фото последствий взрыва в крымском поселке Новофедоровка

Очевидцы в соцсетях опубликовали фотографии последствий взрыва в крымском поселке Новофедоровка. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Говорит Москва».

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил взрывы в Новофедоровке на полуострове. На появившихся кадрах от очевидцев видны клубы густого дыма.

Также на снимках видно, как жители на машинах покидают крымский поселок.

О нескольких взрывах около Новофедоровки в Крыму стало известно днем в четверг, 9 августа. К месту происшествия уже направился глава полуострова Сергей Аксенов. Он отметил, что обстоятельства случившегося выясняются.