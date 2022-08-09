Аксенов выехал на место взрыва в Крыму

Глава Крыма Аксенов выехал на место взрыва в поселок Новофедоровка

Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место взрыва в поселок Новофедоровка. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Ранее советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил взрывы в Новофедоровке на полуострове.

До этого в сети появились кадры, на которых запечатлен момент взрыва в крымском поселке Новофедоровка.

Очевидцам удалось снять один из взрывов, находясь в поле неподалеку. Автор видео начал снимать дым на горизонте, и в этот момент прогремел второй взрыв. Облако огня поднялось на несколько метров.

О нескольких взрывах вблизи Новофедоровки стало известно во вторник, 9 августа.