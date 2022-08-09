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Появились детали гибели человека в результате взрывов в Крыму

Baza: погибшим в результате взрывов в Крыму оказался 58-летний местный житель

Фото: РИА Новости

Человеком, погибшим в результате взрывов на военном аэродроме возле Новофедоровки в Крыму, оказался 58-летний местный житель. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, мужчина находился в магазине «Доброцен», который располагается рядом с аэродромом. Он получил проникающее ранение грудной клетки, вследствие чего скончался через несколько минут.

Также Telegram-канал уточнил, что 81-летняя россиянка, находившаяся в гостинице «Московская» рядом с аэродромом, получила ранение головы, а еще один 50-летний мужчина получил осколочные ранения.

О серии взрывов возле Новофедоровки в Крыму стало известно 9 августа. Позже Минобороны сообщило, что взрывы произошли на аэродроме Саки.

В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Один человек погиб.

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Никита Абрамов
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