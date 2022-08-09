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Число пострадавших из-за взрывов на аэродроме в Крыму выросло

Число пострадавших из-за взрывов на военном аэродроме Саки в Крыму выросло до шести

Фото: ТАСС

Число пострадавших из-за взрывов на военном аэродроме Саки в районе поселка Новофедоровка в Крыму выросло до шести. Об этом сообщил региональный Минздрав в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в Сакскую районную больницу доставили шесть человек, среди которых один ребенок. Пять пострадавших находятся в состоянии легкой тяжести, они получили амбулаторное лечение. Еще один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести, угрозы для его жизни нет.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем в результате взрывов. В Минздраве республики уточнили, что речь идет о гражданском, который скончался на месте.

9 августа стало известно о серии взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму.. Момент одного из них очевидцы сняли на видео. Позже в Минобороны России уточнили, что взрывы произошли в результате детонации несколько авиационных боеприпасов на территории военного аэродрома Саки. Причины происшествия сейчас выясняются.

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Константин Лысяков
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