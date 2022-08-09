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Стало известно об отсутствии признаков диверсии на аэродроме в Крыму

РИА Новости: признаков диверсии на аэродроме в Крыму, где произошли взрывы, нет

Фото: РИА Новости

Признаки или улики «намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва» на аэродроме в селе Новофедоровка в Крыму отсутствуют. Об этом стало известно РИА Новости от источника в Минобороны РФ.

Там уточнили, что в качестве основной причины взрывов боеприпасов на аэродроме рассматривается нарушение требований пожарной безопасности.

Ранее о вероятной диверсии, ставшей причиной взрывов на аэродроме 9 августа, заявили экс-депутат Верховной Рады Олег Царев и главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

В Минобороны отметили, что на авиабазе сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. Причины ЧП выясняются.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за взрывов погиб один человек. Он также сообщил, что ситуация в Сакском районе локализована и находится под контролем.

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Антон Похиляк
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