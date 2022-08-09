Симоньян назвала возможную причину взрывов в Крыму

Главред RT Симоньян назвала диверсию возможной причиной взрывов в крымской Новофедоровке

Возможной причиной взрывов в крымской Новофедоровке стала не атака с территории Украины, а диверсия. Об этом сообщила главный редактор издания Russia Today Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Еще одной возможной причиной инцидента она назвала «головотяпство». «На месте считают, что не прилеты, а диверсия. А то и вообще головотяпство», — сообщила Симоньян.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил взрывы в Новофедоровке.

В сети также появилось видео взрывов. Всего было несколько взрывов. Первый из них прогремел около 15 часов. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что если Украина осуществит угрозы и решит напасть на Крым, для всех принимающих в этом участие наступит Судный день.