Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Симоньян назвала возможную причину взрывов в Крыму

Главред RT Симоньян назвала диверсию возможной причиной взрывов в крымской Новофедоровке
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Возможной причиной взрывов в крымской Новофедоровке стала не атака с территории Украины, а диверсия. Об этом сообщила главный редактор издания Russia Today Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Еще одной возможной причиной инцидента она назвала «головотяпство». «На месте считают, что не прилеты, а диверсия. А то и вообще головотяпство», — сообщила Симоньян.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил взрывы в Новофедоровке.

В сети также появилось видео взрывов. Всего было несколько взрывов. Первый из них прогремел около 15 часов. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что если Украина осуществит угрозы и решит напасть на Крым, для всех принимающих в этом участие наступит Судный день.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Минобороны подтвердило взрывы на аэродроме в Крыму
Живущая рядом с аэродромом в Крыму россиянка рассказала о взрывах
Серена Уильямс попрощалась с теннисом
Украине предрекли ответ от стран ЕС из-за остановки прокачки российской нефти
В АТОР заявили об отсутствии обращений от туристов в Крыму после взрывов
Россиянин ранил двоих прохожих во время стрельбы из охотничьего ружья по двору
В Крыму заверили в отсутствии угроз для туристов на полуострове
МЧС сообщило о трех пострадавших в результате взрывов в Крыму
Власти Крыма сообщили об эвакуации 30 человек из-за взрывов
Постоялец отеля в Таиланде выпал из окна спустя час после заселения и погиб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.