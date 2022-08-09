На авиабазе в Крыму произошла серия взрывов

На военном аэродроме под Саками в Крыму произошла серия взрывов

Серия из нескольких взрывов произошла около села Новофедоровка под Саками в Крыму. В Минобороны России сообщили, что ЧП произошло на территории расположенного недалеко военного аэродрома Саки. В военном ведомстве отметили, что на авиабазе сдетонировали несколько авиационных боеприпасов.

ЧП произошло около 15:20 по местному времени.

В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было Минобороны России

На месте происшествия возник пожар. Причины ЧП выясняются.

Кратчайшее расстояние по прямой от города Саки до территории, контролируемой Вооруженными силами Украины, превышает 200 километров.

Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место происшествия. Он отметил, что обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются. Вокруг организована пятикилометровая зона оцепления.

На месте работают бригады скорой помощи и санавиация, их достаточно. Говорить о пострадавших пока рано. Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью еще никто не обращался Сергей Аксенов глава Крыма

Туристы снимали взрывы на видео

В сети появились кадры с местного пляжа, на которых можно увидеть темно-серые клубы дыма на фоне лежаков, а также отдыхающих, бегущих в сторону выхода со своими вещами. «Мамулечка, давай, надо сваливать отсюда. Пока не поздно, мама!» — говорит одна из туристок на видео.

Еще одному очевидцу удалось заснять момент, когда произошли сразу два мощных взрыва. Человек за кадром призывает людей быстро лечь на землю.

На место ЧП направлены медики

К месту взрывов в Крыму направили бригады скорой помощи и санитарную авиацию, сообщили в республиканском Минздраве. При этом в ведомстве отказались дать какую-либо информацию по пострадавшим.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», пострадали три человека.

Туристы и местные жители начали массово уезжать из Новофедоровки

После взрывов российские туристы начали массово выезжать из Новофедоровка, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как стало известно АТОР, взрыв произошел далеко от курортной зоны. Пострадавших среди туристов нет. При этом в организации назвали эти данные предварительными.

31 июля Украина атаковала беспилотниками штаб Черноморского флота в Севастополе. Пострадали шесть человек, все праздничные мероприятия в городе в день ВМФ были отменены.