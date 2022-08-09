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Минздрав направил к месту взрывов в Крыму скорую помощь и санавиацию

Минздрав заявил, что к месту взрывов в Крыму направили бригады скорой помощи и санавиацию

Кадр: Telegram-канал «Говорит Москва»

К месту взрывов возле поселка Новофедоровка в Крыму направили бригады скорой помощи и санавиацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

В ведомстве также заявили, что точной информации по пострадавшим пока нет.

Днем 9 августа стало известно о нескольких взрывах возле поселка Новофедоровка в Крыму. Первый из них произошел в три часа дня. Очевидцам удалось записать момент одного из взрывов, находясь в поле неподалеку. Также в сети опубликовали кадры с дымом над жилыми домами.

Власти Крыма подтвердили информацию о взрывах на полуострове. На место происшествия выехал глава республики Сергей Аксенов.

По информации Telegram-канала «Mash на волне», в результате взрывов повреждена взлетная полоса, также горит склад с боеприпасами. Также сообщается, что были задеты соседние дома.

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Константин Лысяков
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