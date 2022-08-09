Появились подробности взрывов в Крыму

Несколько взрывов в Крыму прогремело на аэродроме под Саками, горит взлетная полоса

Серия взрывов в Крыму прозвучала на аэродроме под Саками в Крыму. В результате повреждена взлетная полоса, также горит склад с боеприпасами. Такие подробности о случившемся на полуострове сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Предварительно, всего прогремело десять взрывов. Повреждены соседние дома.

О взрывах на территории республики Крым местные жители сообщили во вторник, 9 августа. Первый взрыв произошел в районе трех часов дня по местному времени. Данных о пострадавших пока нет.

Власти Крыма подтвердили взрывы на полуострове. Как сообщил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков, они произошли в районе Новофедоровки. Он призвал подождать официальных сообщений и «не плодить версий».