Стало известно о массовом бегстве туристов из Новофедоровки из-за взрывов

АТОР: российские туристы начали массово уезжать из Новофедоровки из-за взрывов

Российские туристы начали массово выезжать из крымского села Новофедоровка, где недавно прогремели взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В сети также появилось видео с местного пляжа. На опубликованных кадрах можно увидеть темно-серые клубы дыма на фоне лежаков, а также отдыхающих, бегущих в сторону выхода со своими вещами. «Мамулечка, давай, надо сваливать отсюда. Пока не поздно, мама!» — говорит одна из девушек на видео.

Как стало известно АТОР, взрыв произошел далеко от курортной зоны. Пострадавших среди туристов нет. При этом в организации назвали эти данные предварительными.

Ранее, 9 августа, вблизи села Новофедоровка в Крыму произошло несколько взрывов. Информацию подтвердил советник главы региона по информполитике Олег Крючков.