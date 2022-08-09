В России сообщили об отсутствии жертв среди туристов в результате взрыва в Крыму
По предварительным данным, жертв и раненых среди туристов в результате взрыва в Крыму нет — он произошел далеко от курортной зоны. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В АТОР отметили, что ждут официальных комментариев властей, в настоящее время информация о жертвах и пострадавших среди туристов отсутствует.
«В районе военного объекта в Крыму около Новофедоровки (район города Саки) раздалось несколько мощных взрывов. По предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет», — говорится в сообщении.
Ранее советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков подтвердил взрывы на полуострове, которые произошли около села Новофедоровка 9 августа. Также сообщалось, что очевидцам удалось запечатлеть момент взрыва — автор видео начал снимать дым на горизонте, и в этот момент в той стороне прогремел второй взрыв.