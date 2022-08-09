Два мощных взрыва в Крыму попали на видео

Shot опубликовал видео с моментом двух мощных взрывов в крымском поселке Новофедоровка

Момент сразу двух мощных взрывов в крымском поселке Новофедоровка попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На записи видны всполохи огня и клубы дыма. Голос за кадром призывает очевидцев, находящихся неподалеку в поле, быстро лечь на землю.

О нескольких взрывах вблизи села Новофедоровка стало известно во вторник, 9 августа. К месту происшествия направился глава полуострова Сергей Аксенов. Обстоятельства случившегося выясняются, данных о пострадавших пока нет.

