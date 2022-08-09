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Бывший депутат Рады назвал диверсией взрывы в Крыму

Бывший депутат Рады Олег Царев назвал диверсией взрывы на аэродроме в Новофедоровке
Олег Царев

Олег Царев. Фото: Council.gov.ru / Wikimedia

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев назвал диверсией взрывы на военном аэродроме в поселке Новофедоровка в Крыму. Его слова приводит News.ru.

Он пояснил, что аэродром находится «у всех на виду», и прилетов снарядов или ракет там не наблюдали. Не зафиксировали никаких ракет и средства ПВО.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян также сообщила, что возможной причиной взрывов стала не атака с территории Украины, а диверсия.

Взрывы в районе военного аэродрома вблизи Новофедоровки произошли днем 9 августа. Первый взрыв произошел в районе трех часов дня.

Очевидцы сняли видео новых взрывов в крымской Новофедоровке и сообщили, что взрывы продолжаются уже около часа. Свидетель взрывов рассказал, что слышал не менее пяти взрывов.

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Антон Похиляк
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