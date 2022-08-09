Власти сообщили о пяти пострадавших из-за взрывов в Крыму

Глава Минздрава Крыма сообщил о пяти пострадавших из-за взрывов в Новофедоровке

В Крыму пять человек, в том числе ребенка, доставили в больницу после взрывов в Новофедоровке. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Константин Скорупский, комментарий которого опубликовал советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По словам Скорупского, одному из пострадавших понадобилась операция, он получил проникающее ранение грудной клетки. Угрозы для его жизни на данный момент нет. Остальным пострадавшим была оказана амбулаторная помощь, в виде обработки порезов осколками стекла.